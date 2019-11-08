Türkeli'de "Mevlid-i Nebi" programı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Mevlidi Nebi" programı düzenlendi.

Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, daire amirleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Program, Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Bilal Çakıcı yaptı. Çakıcı, yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğum yıldönümünün tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve adalet getirmesini dileyerek, "Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi, büyük bir insanı anmak ve anlamaya çalışmaktır. Aslına bakarsanız onu anmanın yolu, onu anlamaktan ve yürüdüğü yoldan yürümekten, yaşadığı hali yaşamaktan geçiyor" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından çeşitli ilahiler seslendirildi. Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere ödülleri, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak tarafından verildi. Program, Fatih Camisi İmam Hatibi Atilla Şentürk'ün yaptığı dua ile sonlandı.

SİNOP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:44

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