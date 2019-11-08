Minikler valilik binasında helva dağıttı

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Sinop Ada Anaokulu öğrencileri, Mevlid Kandili sebebiyle valilik binasında helva dağıttı.

Mevlid Kandili dolayısıyla Sinop Valiliğinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yanı sıra Vali Yardımcılarını ve Vali Köksal Şakalar’ı da ziyaret eden minik öğrenciler, ziyaretlerinde helva ikramında bulundu.

Miniklerin ziyaretinden memnun kalan kurum müdürlerinin yanı sıra vali Şakalar ve vali yardımcıları, öğrencilere teşekkür ederek onlarla sohbetler etti.

SİNOP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

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