Sinop’ta 10 Kasım: Zaman adeta durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 81. yılında Sinop’ta anıldı.

Sinop Valiliği önünde yapılan törene Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Askerlik Şubesi Başkanı ve Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Cevdet Alper Batu, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, Sinop Barosu Başkanı Hicran Kandemir, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve Murat Girgin, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda vatandaş sayıda katıldı.

Saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler çaldı ve adeta zaman durdu. Sirenle beraber Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağı önce göndere, sonra tüm yurtta olduğu gibi yarıya indirildi.

Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çelenk sunumuyla tören sona erdi. Törenin ardından vatandaşlar, valilik önünde bulunan Atatürk anıtına çiçekler bıraktı.

SİNOP 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:31

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.