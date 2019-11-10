2019 Off-Road Türkiye Şampiyonası 5. Etabı sona erdi Off-Road Türkiye Şampiyonasında Belediye Başkanı Barış Ayhan Co-Pilot oldu

2019 Türkiye OffRoad Şampiyonasının 5. etabı Sinop’ta sona erdi. Yarışın ilk günü seyirciye kapalı 3 etaptan oluşan ‘Yalçın Öztaban Orman Etabı’ ile başladı. Zorlu orman etabında kıyasıya mücadele eden yarışçılar, ikinci gün ise Bostancılı Kışla Burnu mevkiinde ‘Atam İzindeyiz’ adlı seyirci etabında ter döktü.

25 OffRoad pilotunun yarıştığı etapta Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, 0 numaralı öncü araçta CoPilot oldu.

Ayhan, yaptığı konuşmada, “Bugün 10 Kasım, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı günde çok düşünceli davranmışlar, bugünkü etabın ismi de Atam İzindeyiz etabı. Etabın ilk tur yarışları yapıldı, şimdi ikinci tur için 0 araç ile kulüp başkanımız Bülent Cevdet Durdu ile birlikte etaba çıkıyoruz. Ben birkaç sene yarıştım, ama belediye başkanlığıyla birlikte OffRoad’a ara verdik. Ama içimizdeki heyecanı hiç kaybetmedik. Fırsat buldukça böyle etaplara çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yarışların bitiminde ödül alan yarışmacılara kupası protokol tarafından takdim edildi.

Yarışların sonunda kupa alan sporcular; Sınıf 1 kategorisinde üçüncü Melis Aksöz, ikinci 54 Redşine Team Nurcan Barçın Şatır, birinci ise Şehmuz Oğuz, Sınıf 2 kategorisinde ikinci Serkan Sivri, birinci Nihat Keskin, Sınıf 3 kategorisinde ise üçüncü Bantboru Offroad Team İlayda Hancı Korkut, ikinci Mehmet Birkan, birinci Andoff Offroad team Ergün Çirkin, Sınıf 4 kategorisinde ikinciler Guisepe S. Agazzi ve Evl Garage Kenan Özsoy, birinci ise Orhan Sakarya oldu.

Ayrıca Genel klasmanda üçüncülüğü alan Kenan Özsoy, ikinci Guisepe S. Agazzi, birinci ise Orhan Sakarya ödülünü aldı.

SİNOP 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:06

AKŞAM 17:31

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.