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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sinop'ta fidan dikimine katıldı

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edilen 11.11 tarihinde 'Geleceğe nefes' programı kapsamında Sinop'ta gerçekleştirilen fidan dikimi törenine katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sinop'ta fidan dikimine katıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edilen 11.11 tarihinde ‘Geleceğe nefes’ programı kapsamında Sinop’ta gerçekleştirilen fidan dikimi törenine katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen kampanya kapsamında, Sinop Engelsiz Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen törene katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sinop'un yöresel oyunuyla karşılandı. Karşılama gösterisinin ardından gezinti yapan Bakan Selçuk, bir bebeği kucağına alarak sevdi ve bebeğin annesiyle sohbet etti.
Bakan Selçuk, katılımcılara yaptığı konuşmada, gelecek açısından önemli bir projenin yürütüldüğünü belirterek, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bu bahçede fidanlarımızı toprakla buluşturacağız inşallah ve kampanyamızın adı gibi geleceğe nefes olacağız. Diktiğimiz fidanlar umarız gelecekte dünyaya şifa olacaklar. Ağaç dikme kampanyası 81 ilimizde 11 milyon ağaç hedefiyle başlatıldı ancak çok şükür bu sayının üzerinde çıkmaya başardık. Bu doğaya, ağaca ve yeşile büyük önem veren aziz milletimiz kampanyamızı kucaklamasıyla mümkün oldu. Genci yaşlısı kadını erkeğiyle geleceğimize sahip çıktık. Bizler sadece fidan dikmiyoruz, hep beraber köklü mazide olan bir geleceği canlandırıyoruz, ve sadece bugün değil, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ifade ettiği gibi bundan sonra her yıl 11 Kasım gününü milli ağaçlandırma günü olarak kutlayacağız. Doğaya armağan ettiğimiz tüm fidanlarımızı başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya hayırlı olmasını, nefes olmasını diliyoruz. Sinoplu vatandaşlarımıza da hedeflenenin çok üzerinde fidan sayısına ulaştıkları için de yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Ankara'dan canlı bağlantı
Bakan Selçuk, konuşmasının ardından telekonferans aracılığıyla Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Sinop'taki durumu canlı yayına aktardı. Selçuk, Türkiye'nin en kuzey noktasından fidan dikimi yaparak kampanyaya destek olduklarını ifade etti. Bakan Selçuk, "Sinop ilimizde 42 ayrı yerde toplam 67 bin 250 fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Hep birlikte, diktiğimiz her fidan geleceğimiz için yeni bir can, yeni bir nefestir diyoruz. Geleceğe nefes oluyoruz. Doğaya ve insanlığa armağan ettiğimiz tüm fidanlarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Başta sizlere olmak üzere kampanyanın hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Bağlantıda konuştuğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ise teşekkür ederek fidan dikimi startını verdi.
Bakan Selçuk, bağlantının ardından çocuklar ve beraberindeki heyetle birlikte törenin yapıldığı alanda fidan dikimi gerçekleştirdi.
Fidan dikiminin ardından Bakan Selçuk, Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılışına katıldı. Kurdele kesiminin ardından Selçuk, açılışını yaptığı rehabilitasyon merkezinde barınan misafirlerle sohbet etti, onlarla birlikte bir çalışma yaptı. Devamında Sinop Valilik binasında Vali Köksal Şakalar tarafından hediye takdim edilerek program sona erdi.

SİNOP

11 Kasım 2019 Pazartesi

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