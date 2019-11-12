Sinop’ta traktör devrildi: 1 ölü

Sinop'ta traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Dikmen Göktepe'de ağaç nakliyesi yapan Erol Yıldız'ın kullandığı traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
SİNOP
12 Kasım 2019 Salı
- İMSAK 05:49
- GÜNEŞ 07:18
- ÖĞLE 12:28
- İKİNDİ 15:04
- AKŞAM 17:29
- YATSI 18:53
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.