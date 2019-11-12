Çöken duvarın altında kalan 3 yaşındaki Damla öldü

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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- SİNOP´ta, sokakta oyun oynadığı sırada çöken duvarın enkazı altında kalan Damla Bade Kurt (3), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15:00 sıralarında Erfelek ilçesi Bülbüllü mahallesinde meydana geldi. Evinin yakınındaki sokakta oyun oynayan Damla Bade Kurt, çöken inşaat halindeki bir evin duvarının altında kaldı. Küçük çocuk çevredekilerin müdahalesi ile enkaz altından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Damla Bade Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



SİNOP 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:49

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