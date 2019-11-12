Duvarın altında kalan küçük çocuk hayatını kaybetti

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Sinop’un Erfelek ilçesinde bir evin inşaat duvarının devrilmesi sonucu 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Erfelek Bülbüllü Mahallesi’nde bir evin inşaatındaki bir duvarın devrilmesi sonucu 3 yaşındaki Damla Bade Kurt, duvarın altında kalarak can verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:49

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