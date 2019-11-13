Boyabat'ta trafik kazası: 1 yaralı

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Sinop Boyabat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Bilal Sönmez(54) idaresindeki 33 LL 755 plakalı otomobil Boyabat Uzunçay köyü Bozyazı Mahallesi'ne dönmek isterken Kastamonu istikametinden Boyabat'a seyir halinde olan Erdal Erdem(40) idaresindeki 37 EZ 300 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Bilal Sönmez yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİNOP 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:50

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