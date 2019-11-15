Türkeli ilçe şebeke su hattına takviye yapıldı

Türkeli'ye bağlı Yusuflu köyünde sondaj çalışmalarıyla bulunan su kaynağı, ilçenin şehir şebekesi su hattına takviye edildi.

Türkeli ilçesinde, ilçe şehir şebeke su hattının güçlendirilmesi kapsamında açılan sondaj kuyusu, kaynak suyuna ilave olarak şebeke hattına bağlandı.

İlçeye bağlı Yusuflu köyünde, saniyede 10 litre su çıktığı tespit edilen sondaj kuyusu, Belediye Başkan Vekili Adem Can, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan ve Yüksel Özcan, Belediye Meclis Üyesi Recep Samet Çetin, su biriminde görev yapan personel ile birlikte, kaynak suyunun şehir şebekesine bağlanan vananın açılışı yapıldı.

SİNOP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:26

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.