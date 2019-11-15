Sinop Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Gürsel Öz, “Bizler, esnafın küresel piyasaya direnmesini sağlayan kuruluşlarız” dedi.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olarak esnafa en kolay kredileri sağlayan kuruluş olduğunu belirterek, “Bundan önceki kriz döneminde faizlerimiz yüzde 8 faiz, yüzde 2 banka komisyonu olarak verilmeye başlandı, bu da esnafı mağdur ediyordu. Geçtiğimiz aylarda genel başkanımız Abdulkadir Aygün’ün yoğun gayretleriyle Sanayi Bakanımızla, Halk Bankası Genel Müdürüyle iletişimler kurduk, toplantılar yaptık. Bu toplantılar sonunda piyasa durumuna ayak uydurabilecek ekonomiler yakaladık. Toplantılar sonucu yüzde 8 olan faizlerimizi yüzde 6’ya çektik, yüzde 2 olan banka komisyonunu da yüzde 1’e düşürdük. Eskiden 100 bin TL çekip 5 yılda 44 bin TL ödeyen esnaf, şimdi 5 yılda 22 bin TL faiz ödettiriyoruz” dedi.



2019 yılında 85 milyon kredi

Öz, “Esnafa verilen para, ulaşımdan sağlığa eğitime kadar döner ve Türkiye’nin kasasını döndürür. Sinop esnafına son 10 yılda 300 milyon kredi verildi. 2019 yılı Kasım ayına kadar da 85 milyon kredi verdik. Örneğin benim bildiğim kadarıyla Sinop Belediyesinin bütçesi 30 milyon, biz bu bütçenin neredeyse 3 katını esnafımıza dağıttık” ifadelerini kullandı.



İcralık esnafın en az olduğu şehir Sinop

Öz, Sinop esnafının borcuna sağdık olduğunu belirtti. “Sinop esnafı üzerinde 85 milyon kredimiz var, ancak benim Sinop esnafımın bir tanesi icraya gitmedi. Hiç biri borcunu geciktirmiyor. Bizim sayemizde bankalara da, piyasada da para çeviriyorlar. Biz esnafı ayakta tutmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

SİNOP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

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