Karadeniz'de hamsi yeniden yükselişte

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Karadeniz'de hamsinin azalması, fiyatlarına yansıdı.

Sinop’ta geçen hafta 5 TL olan hamsi, yeniden 10 TL’ye çıktı. Balıkçı Olcay Karabulut, geçen aylarda hamsi avlayan onlarca geminin Sinop’a yönelmesiyle, Sinop açıklarında hamsinin azaldığını ifade etti. Karabulut, “Bu sezon Karadeniz’de hamsi boldu. Hamsi bolluğu bitti, artık son demlerinde diyebiliriz. Av yasağı bitmesiyle hamsi, sezona 20 TL’den başladı, ardından Karadeniz’de hamsinin başlamasıyla 15, 10, 7,5 ve en son olarak 5 TL’ye düşmüştü. Şimdi ise fiyatı yeniden 10 TL’ye çıktı. Önümüz hamsiden yana pek açık görünmüyor. Son zamanları diyebiliriz" dedi.

SİNOP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

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