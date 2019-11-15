Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan devlet hastanesi otopark alanında oluşan çatlaklar, tehlike oluşturuyor.

Yapımı 2018 yılında tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi otoparkında çatlaklar oluştu.

Hastane önünde bulunan otopark alanında yer yer göçükler, kırılmalar hasarlı alanlar sebebiyle göreve yeni başlayan hastane yönetimi otopark alanını tedbir amacıyla kapattı.

Bölgenin kullanılamamasından ve muhtemel bir kötü senaryodan tedirgin olan vatandaşlar durumun yetkililer tarafından bir an önce çözülmesini beklerken, bazı sürücüler canını ve malını hiçe sayarak park yasağı olan bölgeye araç park etmeye devam etti.

SİNOP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:21

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:26

YATSI 18:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.