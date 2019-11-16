TCG Yavuz Sinop'ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TCG Yavuz Sinop'ta

İHA

Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yavuz gemisi, Sinop'ta ziyarete açıldı.

TCG Yavuz Sinop'ta

Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Yavuz gemisi, Sinop’ta ziyarete açıldı.
Hava koşulları nedeniyle Sinop İskelesi'ne yanaşamayan TCG Yavuz gemisi, Sinop açıklarına demir attı. Geminin üç gün süreyle Sinop açıklarında kalacağı belirtildi. Ziyarete açılan savaş gemisini gezmek isteyen vatandaşların ulaşımı ise iskeleden bir tekneyle sağlanıyor.
Sinop açıklarında demirleyen TCG Yavuz, Cumartesi ve Pazar günü 09.0012.00 ve 14.0017.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak.

SİNOP

16 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:23
  • ÖĞLE 12:29
  • İKİNDİ 15:01
  • AKŞAM 17:25
  • YATSI 18:50
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

2. Lakerda Festivali başladı
YEREL HABERLER 2. Lakerda Festivali başladı
Çatlaklar tehlike oluşturuyor
YEREL HABERLER Çatlaklar tehlike oluşturuyor
Karadeniz'de hamsi yeniden yükselişte
YEREL HABERLER Karadeniz'de hamsi yeniden yükselişte
Türkeli’de Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları
YEREL HABERLER Türkeli’de Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları
Sinop esnafına son 10 yılda 300 milyon kredi
YEREL HABERLER Sinop esnafına son 10 yılda 300 milyon kredi
Türkeli ilçe şebeke su hattına takviye yapıldı
YEREL HABERLER Türkeli ilçe şebeke su hattına takviye yapıldı
Otomobilin yayalara çarptığı kaza kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin yayalara çarptığı kaza kameralara yansıdı
Köyünün en tepesinde Türk bayrağı dikti
YEREL HABERLER Köyünün en tepesinde Türk bayrağı dikti
Sinop'ta yaralı elik tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sinop'ta yaralı elik tedaviye alındı
Barış Ayhan: “Vali ve vekilin eşine yer verdim”
YEREL HABERLER Barış Ayhan: “Vali ve vekilin eşine yer verdim”
2. Lakerda Festivali 15 Kasım'da başlıyor
YEREL HABERLER 2. Lakerda Festivali 15 Kasım'da başlıyor
Elektrikli motosiklet alev aldı
YEREL HABERLER Elektrikli motosiklet alev aldı
Boyabat'a yeni fabrika kuruluyor
YEREL HABERLER Boyabat'a yeni fabrika kuruluyor
Toprak değil umut olsun
YEREL HABERLER Toprak değil umut olsun
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X