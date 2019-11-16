Mevlid-i Nebi Haftası

Sinop’un Gerze ilçesinde Mevlidi Nebi Programı düzenlendi.

Mevlidi Nebi Haftası kapsamında Sedat Işıdı Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. İlk olarak İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Emin Şentürk, katılımcılara Kur’anı Kerim tilaveti sundu.

Program, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Nazım Aksu’nun açılış konuşmasını yaptığı, Gerze İlçe Müftüsü Bayram Karar’ın da gençleri selamladığı program, tek soruluk röportajla devam etti.

Gerze Meslek Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü, Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi öğrencilerinin ortak çalışması olan “Şuan Peygamber Efendimiz sizi duyuyor olsaydı ona ne söylemek isterdiniz?” sorusu ile kurum amir ve memurları da olmak üzere birçok kesimden vatandaşlara mikrofon çevrildi. Verilen yanıtlar ise sinevizyon gösterimi ile tüm katılımcıların gösterisine sunuldu.

Bunlarla birlikte Şehit Nurullah Saraç Anadolu Lisesi öğrencilerinin okuduğu şiir ve kompozisyonlar büyük beğeni toplarken, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Gerze İlçe Müftülüğü ile ortak hazırlanan programa konuşmacı olarak Sinop Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Barlak katıldı. Barlak, gençlerin inanç dünyasındaki soru işaretlerine, akli delillerle cevap vererek, örneklendirdiği anekdotlarla öğrencilerin merakını celp ederek kendi iç dünyalarındaki bir takım sorgulamalara cevaplar verdi.

Barlak’ın konuşmasının ardından Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız sahneye gelerek tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür edip, Barlak’a hediye takdiminde bulundu.

Program Sinop Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Emre Akbulut şefliğinde, Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan solo ve koro ekibinin ezgi dinletisi ile sona erdi. Tüm dinleyicisini derinden etkileyerek ruhunu doyuran ezgi dinletisi sonrası, program anısı olarak çektirilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

Programı hazırlayıp sunan Neslihan Kutlu Karaman, “Peygamberimizin dünyaya teşrifleri, asırlardır milletimiz tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Biz de içinde bulunduğumuz bu haftanın önemine binaen ilçemizdeki tüm kurumların da desteği ile bu programı hazırladık. Bizlere destek olan ve aramızda olan herkese çok teşekkür ederim. Rabb’im hiç kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın, Allah’ın izni ile güzel bir program çıkarttık ortaya herkese tekrar çok teşekkür ederim” notunu ekledi.

SİNOP 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:53

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