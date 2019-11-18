Sinop’ta balıkçılara denizden sürpriz çıktı

Sinop’ta balıkçıların ağına takılan levrek ve kırlangıç balığı, toplamda 1250 TL’ye satışa çıktı.

Sinop’ta denize açılan balıkçıların ağına 6 kilo ağırlığında levrek ile 3 kiloluk kırlangıç balığı takıldı. Levrek 800 liradan, kırlangıç balığı ise 450 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı İbrahim Karaarslan, "Levrek 6 kilogram civarında, kırlangıç ise 3 kilogram. Kıyı balıkçılarımız tarafından yakalandılar. Karadeniz’de nadir olan balıklardandır. Levreğin kilogramı 130 lira civarında, kırlangıç ise 150 TL. Her zaman bu kadar büyüğü olmuyor. Böyle büyüklükte levrekler nadir çıkıyor" dedi.

Bunların restoran balığı olduğunu ifade eden Karaarslan, “Bu balıklar biraz pahalı olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Hatta fazla tutulan olursa il dışına yolluyoruz. Bugün elimize gelenler bir adet olduğundan tezgaha koyduk. Alıcısını bekliyoruz” diye konuştu.

SİNOP 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:55

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