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Güzel havayı fırsat bilenler iskelede balık tuttu

İHA

Sinop'ta güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, gününü iskelede balık tutarak değerlendirdi.

Güzel havayı fırsat bilenler iskelede balık tuttu

Sinop’ta güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, gününü iskelede balık tutarak değerlendirdi.
Okulların da tatile girmesiyle güzel havayı değerlendirmek isteyen genç yaşlı onlarca vatandaş, çocuğuyla, torunuyla, arkadaşlarıyla oltasını kaparak ve iskelede balık tuttu.
Arkadaşıyla gününü balık tutarak geçirmeyi planlayan Bülent Güney, genellikle istavrit ve çinekop tuttuğunu belirterek, “Balık biraz seyrek ama yakalıyoruz yine de. Deniz havasından huzur buluyoruz, hava da güzel. Biz de bunu fırsat bilip balık tutmaya geldik. Kovayı doldurup akşam balıkları yemeyi planlıyoruz” dedi.

SİNOP

18 Kasım 2019 Pazartesi

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