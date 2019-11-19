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SİAD'dan fuara davet

İHA

SİAD'dan fuara davet

Sinoplu İş Adamları Derneği (SİAD), Aralık’ta düzenlenecek Sinoplu İş Adamları Fuarı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
SİAD Genel Sekreteri Barbaros Baltacı, düzenledikleri fuar ile Sinopluların birbiriyle ticaretini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Baltacı, “2017 yılındaki fuarımızda kayıtlı 14 bin 500 ziyaretçi katıldı. Bu fuardan elde ettikleri dostlukla 2025 iş adamımız birbiriyle iş yapıyor şu anda. Sinopluların birbirleriyle iş birliği sağlamasında katkımız oldu. 2019’da yapacağımız fuarda da Sinopluların birbiriyle ticaretinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Birlik ve beraberlik oluşturmayı planlıyoruz. Sinop için buluşalım, birlikte kazanalım sloganıyla yola çıktık” dedi.
Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, “İstanbul’daki derneklerle Sinop bir araya geldiğinde çok büyük işler başarılabilir. Bu zamana kadar çok şeyler kaçırıldı, umuyoruz ki artık bu fırsatları değerlendireceğiz. SİAD’a şehrimize bu gibi katkı sağlayacak fırsatı verdiği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
SİAD Başkanı Rafet Orhan ise, “1922 Aralık’ta İstanbul’da ilk defa Sinoplu İş Adamları adı altında fuar yapıyoruz ve bunu Ticaret Odasına kayıt ettirdik, bundan sonra İstanbul’da fuarı SİAD yapacak. Bunun ilkini de bu yıl hep birlikte gerçekleştiriyoruz. İstanbul’da çok büyük bir fuar yapıyoruz ve buna uzun süredir çalışıyoruz. Mükemmel bir organizasyon olacağına inanıyoruz. Bu fuara katılan Almanya’dan, İstanbul’dan ve farklı şehirlerden katılım sağlayacak Sinoplu iş adamlarına yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Devamında SİAD Başkanı Rafet Orhan ve Genel Sekreter Barbaros Baltacı, gazetecilerin ve katılımcıların sorularını cevapladı.

SİNOP

19 Kasım 2019 Salı

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