Üniversitenin dibinde ot yaktılar

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin kapısının dibi denilebilecek kadar yakınında bir vatandaşın yaktığı kuru otlar, hem çevre kirliliği oluşturdu hem de öğrencilerin tepkisine yol açtı.

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Sinop Cezaevi arasındaki neredeyse kapısının dibinde bir vatandaş tarafından yakılan kurumuş otların dumanı, okul çevresini saracak şekilde yayıldı. Yoldan geçen öğrenciler dumandan etkilendiğini belirterek, “Bu kadar aktif kullanılan bir bölgede böyle bir şey yapılmaması gerek. Bir sürü öğrenci var, insanlar geçiyor buradan. Görevliler bu durumu görmedi, hiç kimse olaya karışmadı, saatlerce bu otlar burada yandı ve biz de bu dumanı çekmek zorunda kaldık. Sınıfta pencere açamadık dumandan. Yoldan geçerken nefes alamadık. Yapılan doğru değil” dediler.

SİNOP 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:56

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