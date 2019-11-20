Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Sinop’a geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Kasım Cuma günü Sinop’a geliyor.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş tarafından Sinop’a davet edilen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Sinop programı kapsamında kentteki kentsel dönüşüm ve meydan projesi başta olmak üzere pek çok konu hakkında incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

Sinop Milletvekili Maviş, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un Sinop programı bir hayli yoğun olacak. Sinop'umuzun çözüm bekleyen konularını Bakanımıza yerinde sunacağız. Belediye başkanlarımızın ve kamu kurumlarımızın yöneticilerinin katılımı ile bir 'İl Değerlendirme Toplantısı' yapacağız. Bu toplantıda il ve ilçelerimizin temel ihtiyaçlarını değerlendirileceğiz” dedi.

Maviş, Bakan Kurum’un STK’larla da bir araya geleceğini söyledi. Sinop’ta, “Millet Bahçesi”, “Meydan Projesi”, “TOKİ Toplu Konut Projesi” gibi önemli projelerin de saha incelemelerini yapacak olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, akşam da AK Parti İl Başkanlığında, AK Parti teşkilatları ile bir araya gelecek.

SİNOP 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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