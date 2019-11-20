Mevlid-i Nebi Haftası'nda Kur’an-ı Kerim ziyafeti

Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Sinop İl Müftülüğü tarafından organize edilen Kur’anı Kerim ziyafetiyle gönüller mest oldu.

Alâeddin Camisi’nde gerçekleşen etkinlik kapsamında, 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk ve Sinop İl Müftülüğü Eğitim Uzmanı Yusuf Sözen, okuyucu olarak katıldı.

Program Sinop İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in Vaazı ile başladı. Vaazında ailenin önemi üzerinde duran İl Müftüsü Çelik, “Kur’anı Kerim, insanı en üstün yaratık kabul eder. Allahü Teâlâ onu güzel sûrette yaratmış, akıl gibi üstün yeteneklerle donatmıştır. Böylesine Allah’ın üstün bir yaratığı olan insan, yalnız başına değil, toplum halinde yaşar. İnsanın içinde yaşadığı toplumun en küçüğü hiç şüphe yok ki ailedir. Bu çekirdek topluluk her çeşit faziletin kaynağıdır. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Çocuk, yaratılışla ilgili gelişmesini de ahlâk ve terbiyesini de önce buradan alır. Rasülüllah (sav) Efendimiz Bir Hadisi Şeriflerinde 'Hiçbir anne baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır' buyurmuşlardır” dedi.

Müftü, vaazının ardından kılınan öğle namazından sonra Sinop İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Yusuf Sözen, Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi Kerim Öztürk ve 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fatih Çollak tarafından Kur’anı Kerim tilaveti yapıldı.

Program, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik’in yaptığı dua ile sona erdi.

SİNOP 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 14:59

AKŞAM 17:22

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.