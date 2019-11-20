Minik öğrencilerle ara tatil etkinliği

– Sinop Belediye Başkanlığı ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleşen Öğrenci Etkinlikleri İşbirliği Protokolü kapsamında ara tatil etkinlikleri gerçekleştiriliyor.

“Tatil yapıyorum, çiçeğim büyüyor” projesi kapsamında Sinop Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle birlikte öğrenciler ve velilere çiçek yetiştiriciliği konusunda uygulamalı eğitim verildi ve çocuklara çiçekler diktirildi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Davut Kaya da çocuklarla birlikte çiçek dikimine katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sinop Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Davut Kaya, “Ara tatilde Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte öğrencilerimiz için planladığımız etkinliklerimize başladık. Bugün minik öğrencilerle çiçek dikimi konusunda eğitim verdik ve onlara çiçekler diktirdik. Bu gibi etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

SİNOP 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:57

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