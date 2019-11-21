Ödüllü projede sanat faaliyetleri devam ediyor

Boyabat Belediyesi ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun iş birliği kapsamında yürütülen; bayanların boş vakitlerinin sanatla buluştuğu el işi kursları devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmetlerini sürdüren Boyabat Belediyesi; projesi Tarihi Kentler Birliği tarafından ödüllendirilen eski belediye binasında yaklaşık iki aydır ortak faaliyetlerini sürdürüyor. Hafta içi her gün saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet vermekte olan kurslarda bayanlar; ahşap yakma, dolgu bebek ve makina nakış eğitimlerine katılım sağlayabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan kurslara, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğüne başvurarak katılmak mümkün.

SİNOP 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:58

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