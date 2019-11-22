Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum esnaf ziyareti yaptı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaretler kapsamında Sinop’a geldi.

Sabah saatlerinde Sinop’a gelen Bakan Murat Kurum’a, Sinop Valiliğinde karşılama töreni yapıldı. Ardından valilik anı defterini imzalayan Kurum'a, Sinop Valisi Köksal Şakalar tarafından kotra takdim edildi. Kurum, valilik toplantı salonunda basına kapalı istişare toplantısına katıldı. Toplantıda il genelinden birçok yerel yönetici hazır bulundu.

Devamında Bakan Kurum, Sinop'un ünlü Sakarya Caddesi'nde esnafı ziyaret etti ve Alaaddin Camisi'nde cuma namazını kıldı.

SİNOP 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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