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Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İHA

Sinop'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Sinop'un Erfelek ilçesinde, otomobilin traktör römorkuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında SamsunSinop kara yolu Lala mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satılmış Öztürk’ün kullandığı 57 HD 483 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Atıcı hakimiyetindeki 57 KF 477 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpışma sonucu Ayşe Öztürk(51) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Satılmış Öztürk ise Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNOP

23 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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