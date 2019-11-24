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Türkeli'de Öğretmenler Günü kutlamaları

İHA

Sinop'un Türkeli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türkeli'de Öğretmenler Günü kutlamaları

Sinop'un Türkeli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kutlama programına İlçe Gençlik Merkezi salonunda devam edildi. Programa İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar İlhan, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda genç öğretmenler adına Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Nazlı Ayvaz, emekli öğretmenler adına ise emekli öğretmen Ahmet Yıldırım günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Emekli öğretmen Ahmet Yıldırım yaptığı konuşmada, "Öğretmenin en büyük tutkusu çocuk sevgisidir. Bu makam önce çocuk sevgisiyle filizlenir. Onların en büyük mutluluğu öğrencilerini hayata atılmış, ülkesine yararlı bir insan olarak görmeleridir. Onlar öğrencilerinn gözünde çağlayan bir pınar gibidir. Bazen kızgın, bazen berrak, bazen serin, ama hep sevgi doludur. Ne mutlu bana ki böyle kutsal bir mesleğe yıllarımı verdim. Öğrencilerimin umutları umudum, sevinçleri sevincim oldu" dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy ise, bir insanı kurtarmanın bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğunu, çünkü iyi eğitilen bir insanın huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek olduğunu belirterek, "Başağın yetişmesine engel zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Öğrenciler onu arar, onu sorar. Unutmayınız, kelebeklerin ışığa koştuğu gibi küçük masum yürekler, genç kalpler sevgiye koşar. Bunun için sevgiyi sunanın, sevgiyi hak etmesi gerekir. En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir" dedi.
Konuşmaların ardından şehit öğretmenler ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenler için hazırlanan video izlendi. Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcısı Seyhan Taşdelen, "Ben Öğretmenim" adlı şiiri okudu. Devamında Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan slayt sunumları izlendi.
Müzik öğretmeni Kenan Karayaka eşliğinde Cumhuriyet Ortaokulu Öğretmenler Korosu tarafından çeşitli türküler seslendirildi. Programın sonunda Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında hazırlanan dart ve masa tenisi turnuvaları ile penaltı atma yarışmasında derece elde eden öğretmenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Program, Öğretmen Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

SİNOP

24 Kasım 2019 Pazar

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