Sinop Emniyetinden Kızılay’a kan bağışı

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Kızılay’a destek olmak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Önder Güzel Konferans Salonunda düzenlenen kampanyaya çok sayıda polis ekibi bağışta bulundu.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kızılay’a Kan Bağışına Destek Kampanyası kapsamında; personelimizin katılımıyla İl Emniyet Müdürlüğümüz Şehit Önder Güzel Konferans Salonu'nda kan bağışında bulunulmuştur. Emniyet güçleri olarak öncelikli amacımız, sağlıklı yaşamı ve yaşatmayı sağlamaktır. Dileriz ki bu verilen kanlar, ihtiyaç sahiplerine nefes olur" ifadeleri kullanıldı.

SİNOP 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:02

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