Ülkede yapılan ilk modern deniz feneri Sinop’ta

Sinop’ta Gerze Köşk Burnu’nda inşa edilmiş olan Gerze Deniz Feneri ülkede yapılan ilk modern deniz feneri olma özelliğine sahip.

Türkiye’de, Türk mühendisler tarafından ilk modern deniz feneri olma özelliği taşıyan ve Gerze’nin Köşk Burnu’nda bulunan Gerze Deniz Feneri, 1943 yılında inşa edildi. Mühendisi ise Cumhuriyet’in Divası olan Müzeyyen Senar’ın eşi Ali Senar. 76 yaşındaki Tarihi Gerze Feneri’nin yüksekliği 6 metre, denizden yüksekliği 15 metre ve görüş mesafesi 10 mil. Işık düzeni Çakarlı olup üç saniye aralıklarla yanıp söner.

Gerze doğumlu Avukat İsmail Hakkı Gülenç, Tarihi Gerze Feneri ve Müzeyyen Senar ile ilgili Radi Dikici’nin “Cumhuriyet’in Divası Müzeyyen Senar” kitabından bilgiler vererek, “Gerze Deniz Feneri’nin Müzeyyen Senar’la bağlantısı şu: O zaman kara ulaşımı yok denecek kadar azdır. İstanbul ile Gerze arasındaki ulaşım vapurla olmaktadır. Vapur haftada bir defa gelir ve Müzeyyen Senar Gerze’ye geldiğinde burada bir hafta kalır ve aynı vapurla bir hafta sonra İstanbul’a döner” diyerek Müzeyyen Senar’ın Gerze seyahatleri sırasında anılarından bahsetti.

Gülenç, Senar’ın Gerze ziyaretleri ile ilgili olarak, “Gerze’ye gelip kaldığımda orada bayanlarla arkadaşlık yapardım. Gerzeli bayanlar enstrüman çalarlardı keman çalarladır bende şarkı söylerdim. Hatta mehtap her yerde güzeldir ama Gerze’nin mehtabı çok daha güzeldir” diye bahsettiğini kaydetti.

Türk mühendisler tarafından yapılan ilk modern feneri olma özelliğinin yanı sıra Cumhuriyetin Divası Müzeyyen Senar’ın da ilçeye gelerek buradaki kadınlarla arkadaşlık kurmasına ve yaptığı röportajlarda Gerze’den de bahsetmesine aracılık ettiği belirtildi. 76 yıllık Gerze Tarihi Deniz Feneri, 2018 yılının Eylül ayında fenerin kendi dokusunu bozmadan çevre düzenlemesi ile daha modern ve temiz bir görünüme kavuşturuldu.

SİNOP 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:03

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