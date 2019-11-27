Boyabat’ta tarihi okul binası harabeye döndü

Sinop’un Boyabat ilçesinde 1929 yılında açılan, 88 yıl öğrenci yetiştirdikten sonra 2017 yılında proje için boşaltılan İnönü İlkokulu, şimdilerde harabeye dönmüş vaziyette.

Boyabat'ta ‘Büyük Meydan İlk Mektebi’ olarak bilinen tarihi okulun, restore edilerek Öğretmenevi olarak hizmete açılacağı belirtilmişti. Ancak okulun boşaltılmasının ardından proje ile ilgili somut bir adım atılmış değil. Ayrıca tarihi okul boş kaldığı süre içerisinde yapısal anlamda zarar görürken, içerisinde gecegündüz zararlı maddeler kullanıldığı yönünde şikâyetler de giderek artıyor.

Vatandaşlar, giderek kötü bir hal alan okul ve etrafı için yetkililerin önlem almalarını ve yapılması planlanan projenin faaliyete geçmesini istediler.

SİNOP 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:04

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