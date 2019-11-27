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Türkeli'de Birlik Encümenliği seçimi yapıldı

İHA

Türkeli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 2019 yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Türkeli'de Birlik Encümenliği seçimi yapıldı

Türkeli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 2019 yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.
Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak başkanlığında, Türkeli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 2019 yılı Kasım Ayı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Türkeli Muhtarlar Derneği Lokalinde gerçekleşti.
Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Birlik Başkanı İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ile Türkeli İl Genel Meclis Üyeleri Nihat Demircan ve Bilal Öztürk’ün 2019 yılı KÖYDES ve Özel İdare Programlarını değerlendirme konuşmaları ile devam etti.
Devam eden toplantıda, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı 2020 yılı tahmini gelir ve gider bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
Son gündem maddesi olan Birlik Encümen Üyelikleri seçimi sonucunda ise, 1 yıl süre ile asil üye olarak Oymayaka Köyü Muhtarı Veysel Aslan ile Güzelkent Köyü Muhtarı Hayri Gürleyen, yedek üye olarak ise Yusuflu Köyü Muhtarı Bahattin Kalafat ile Sarmaşık Köyü Muhtarı Dursun Demiral oy birliği ile seçildi.
Akabinde yapılan dilek ve temenni konuşmaları ile toplantı son buldu.

SİNOP

27 Kasım 2019 Çarşamba

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