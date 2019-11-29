Sinop’ta lokantada askıda yemek uygulaması

Sinop’ta, bir lokantada başlatılan 'askıda yemek' uygulamasıyla ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak karınlarını doyurabiliyor.

Sinop Tuzcular Caddesi üzerinde bulunan lokantadaki uygulama kapsamında, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen müşteriler, gönlünce yaptıkları bağış karşılığında askıda olan yemek sayısı, işletmeci Birol Çil tarafından tabelaya yazılıyor. İhtiyaç sahipleri de lokanta çalışanlarından askıda olan yemeği istiyor.

Lokanta işletmecisi Birol Çil, yaptığı açıklamada, “Sinop’ta hayırsever vatandaşlarımız günlük veya aylık olarak askıda yemek ücreti bırakıyor. Bir kişi için 10 TL karşılığında etli veya tavuklu yemek ikram ediyoruz. Gören müşteriler bu uygulamanın çok güzel olduğunu söylüyor, gördükten sonra yardımcı olmak isteyenler de çıkıyor. Günlük yaklaşık 810 kişiyi buluyor askıda yemek yardımımız. Ancak yardımı yapan da yardım alan da bilinmiyor, biz burada sadece iyiliğe vesile oluyoruz. İhtiyaç sahibi kişilere hayır yapabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.

SİNOP 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:06

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