Sinop'ta "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı"

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Sinop İl Emniyet Müdürlüğünün halka sunduğu güvenlik hizmetleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek, polishalk ilişkilerine olumlu katkı sağlamak amacıyla, huzurlu ve güvenli yaşamın sağlanması konusunda Huzur Toplantısı düzenledi.

Polishalk ilişkilerini ilerletmek amacıyla sorunları dinleme ve yerinde çözüm üretilmesi konusunda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Polis Merkezi Amirliği personeli, Mahalle Muhtarları ile Oda Başkanlarının katılımlarıyla Türkiye Muhtarlar Derneği Sinop Şubesinde Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı (SAHT) gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıda emniyet ekipleri, “yabancı şahıslar, günü birlik pansiyonlar, güvenli ısınma, alkol satışı, dolandırıcılık olayları, aile içi şiddet, trafik konuları, sahte çilingirler, uyuşturucu ve metruk binalar” konularında katılımcılar ile karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.

SİNOP 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:39

ÖĞLE 12:33

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AKŞAM 17:17

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