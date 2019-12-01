Sinop’ta uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Sinop’un Boyabat ilçesinde emniyet güçlerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan Ö.K. ve S.K.'yı Zincirlikuyu Mahallesi'nde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada S.K.'nin üzerinde 1’er gramlık 3 paket esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K., ifadesi alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.K., Boyabat Kapalı Cezaevine sevk edildi.

SİNOP 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:08

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