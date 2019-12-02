Traktör sürücüsünden tehlikeli dönüş

Sinop'ta bir traktör sürücüsünün bölünmüş yolda refüjden karşı şeride geçmesi trafiği tehlikeye düşürdü.

Sinop'ta trafikte seyreden sürücüler gördükleri manzara karşısında, deyim yerindeyse şoke oldu. Kendisiyle birlikte diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan traktör sürücüsü, kent girişindeki Pervane rampası yokuşunda kavşak olmayan bölgede refüjün üzerine çıkarak yolun karşısına geçmesi, bir anlık paniğe neden oldu. O anlara tanıklık eden sürücüler, trafik canavarını cep telefonuyla görüntüledi. Sorumsuz sürücünün bu şekilde davranması sonucunda kaza olmaması şans olarak değerlendirildi.

SİNOP 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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