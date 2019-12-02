Türkeli'de ağaç sektörünün geliştirilmesi semineri

Türkeli ilçesinde, ağaç sektörünün sorunları ve ağaç sektörünün geliştirilerek ilçeye katkı sağlamasının yöntemleri ile ilgili seminer düzenlendi.

Türkeli Gençlik Merkezinde düzenlenen ve Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Aykan'ın konuşmacı olarak katıldığı seminere, Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Aslan, İlçe Orman İşletme Müdürü Faruk Karbuzoğlu, 40'ın üzerinde mobilya ve ağaç sanayi işletmecileri katıldı.

Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Aykan, yaptığı konuşmada, mobilya ve orman endüstriyel alanında faaliyet gösteren firmaların durumu ile ilgili kısa bir değerlendirme yaparak, "Birlikten güç doğacağı" ilkesiyle yapılabilecek kümelenme sistemiyle bölgeye hitap edebilecek tesislerin devlet desteği alacak projeler üreterek kurulması ve pazarlama konusunda bilgiler verdi.

Sorucevap şeklinde devam eden seminer, dilek ve temennilerin belirtilmesiyle son buldu.

Ayancık Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Recep Aykan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birlikten güç doğacağı ilkesiyle yapılabilecek kümelenmelerden bahsettik. Bir küme oluşturulduğunda ortak bir işler yapıldığında daha güzel işler çıkabileceğine değindik. Kendi tecrübelerimizi anlattık. 14 yıldır özel sektörde çalıştım ve çalıştığım firmalarda edindiğim tecrübelerden bahsettim. Kendilerine hangi konularda nasıl yardım olabileceğinden bahsettim. Gayet güzel ve dostane bir seminer oldu. Katılımlarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

SİNOP 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:16

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.