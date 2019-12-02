Boyabat'ta "2. Şiir Dinletisi ve Söyleşi" etkinliği

Boyabat Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında bu yıl 2.'si düzenlenen "Şiir Dinletisi ve Söyleşi" programı yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde; Radyo Programcısı Hasan Melih Koşar'ın moderatörlüğünde, "Adını Aşan" ve "Tadını Aşan" şiir kitapları ile tanıdığımız Songül Altınkaynak ile Merhum Cemal Safi'nin öğrencisi Levent Yılar'ın konuk olduğu etkinlikte, Şairler Fahrettin Siyamoğlu, Asuman Yerdelen, Adnan Yoğurtçu ve Ayşen Daşkın seslendirdikleri şiirler ile salondaki izleyiciler ve misafirlere unutulmaz bir gece yaşattılar.

Programda ayrıca Songül Altınkaynak, Boyabat için kaleme aldığı şiirini seslendirirken seyircilerden büyük alkış aldı.

Gecenin sonunda Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı misafir şairleri tebrik ederek plaket ve hediyelerini sundular. Şairler de Belediye Başkan için hazırlanan hediyelerini takdim ettiler.

Başkan Çakıcı protokol üyeleri, sanatçılar ve salondaki izleyicilere teşekkür ederek, "Sanatçılarımız bize duygu dolu bir gece yaşattılar. Kıymetli şairlerimizi inşallah bundan sonra da şiir severler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Güzel yiyecekler ve içeceklerle vücudumuzun besin ihtiyacını karşılıyoruz. Aynı şekilde okuduğumuz kitaplarla, şiirlerle de ruhumuzu beslememiz gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda şairlerimizin kalemlerine, yüreklerine sağlık diyor ve teşekkür ediyorum" dedi.

SİNOP 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:09

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