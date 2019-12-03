Balık kafesleri ÇED toplantısı ilgi görmedi

Bir firma tarafından SinopGerze açıklarında yapılması planlanan ‘alabalık kafesleri’ ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla ÇED toplantısı düzenlendi.

Sinop’un Gerze ilçesi açıklarında yapılması düşünülen "1, 2, 3 Ağ Kafeslerde Alabalık (2.850 ton/yıl) Yetiştirme Tesisi” projesi için yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) toplantısı, Sinop Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Toplantıda kurulacak olan kafes ile ilgili teknik bilgiler, firma yetkilisi tarafından vatandaşlara anlatıldı. Toplantıya katılan çevreci vatandaşlar, proje ile ilgili teknik detayların anlatılmasının ardından merak ettikleri detayları kurum yetkililerine bildirdi.



Toplantıya katılım oldukça azdı

Halka açık yapılan toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan Kurt, firma yetkilileri ve az sayıda vatandaş katıldı. Katılımın yaklaşık 10 kişi civarında olduğu görüldü. Bu duruma tepki gösteren Erkan Talan, “Bu toplantılar, havuzların etki edeceği en yakın ilçe neresi ise orada yapılması lazımdı. Yani bu toplantının Gerze’de yapılması gerekiyordu. Bu toplantı neden Gerze’de değil de Sinop’un merkezinde yapıldı? Burada neden Gerze’den veya Dikmen’den katılan balıkçı veya vatandaşlar yok?” ifadelerini kullandı.

SİNOP 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:10

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