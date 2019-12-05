Gerze meclisinden önemli kararlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Gerze meclisinden önemli kararlar

İHA

Gerze meclisinden önemli kararlar

Gerze Belediyesi 2019 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Belediye meclis toplantısı bir önceki meclis karar özetinin tasdikinin ardından gündem maddelerine geçildi. Belediye meclis üyeleri bir önceki mecliste gündemde olan North Star Oteli ile ilgili komisyon kurulma kararı Aralık ayı meclisinde tekrar gündeme getirildi. Meclis, otel ile ilgili yeni bir denetim ve imar komisyonu kurulması yerine var olan denetim ve imar komisyonuna devredilmesi talebi CHP’li Belediye Meclis Üyelerinin hayır, AK Parti Belediye Meclis Üyelerinin evet oyu vermesi sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündem maddesinde yer alan imarla alakalı teklifler komisyon raporuna uyulması ve komisyona havale şeklinde onaylanırken, ilçenin Abdaloğlu köyü sınırları içinde bulunan Avlağı Sökü Konut Yapı Kooperatifi ve merkez mahalle halkının belediye mücavir alan sınırları içerisine katılma talebi oy birliği ile reddedildi. Gerekçe olarak, buranın öncelikle kaymakamlık tarafından yapılacak bir referandum sonrasında çıkan sonuca göre bu talebin ancak o zaman belediyeden talep edilebileceği kararı verildi.
Belediyeye ait 57 FD 886 plakalı aracın hizmet dışı bırakılması, 2020 yılında çalışacak geçici işçi vizelerinin onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkan Yardımcısının maaşına zam talebi
Belediye başkan yardımcısı Fatih Öz’ün 4750 TL olan maaşının, 5500 TL olması oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılında uygulanacak, iş makinesi, su faturaları ve inşaat giderleri haricindeki ücret tarifelerin belirlenmesinin haricinde daire başına yapılması gereken otopark ücreti 6655 TL’den 3500 ’ye düşürülmesi oy birliği ile kabul edildi.
Gündem maddelerine ek olarak;
Yeni bir mezarlık almak için kredi kullanılması talebi oy birliği ile kabul edildi. Yeni mezarlığın yakınlarında alınması planlanan 26 dönümlük alanda ortalama 3 bin mezarlığın olacağı belirtildi.
İlçenin Yaykıl Köyü Dereyeri mevkisinde bulunan restorana alkol ruhsatı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

SİNOP

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:35
  • İKİNDİ 14:54
  • AKŞAM 17:15
  • YATSI 18:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Soğuk havaların doğal ilaçları aktarlarda İlaç kullanmak istemeyenlerin doktoru aktarlar
YEREL HABERLER Soğuk havaların doğal ilaçları aktarlarda İlaç ...
Boyabat'ta kar mesaisi başladı
YEREL HABERLER Boyabat'ta kar mesaisi başladı
Boyabat Devlet Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi açıldı
YEREL HABERLER Boyabat Devlet Hastanesinde Yenidoğan Yoğun Bakım ...
Boyabat Emniyet Müdürlüğünden engellilere jest
YEREL HABERLER Boyabat Emniyet Müdürlüğünden engellilere jest
2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi, restore edilecek
YEREL HABERLER 2 bin 500 yıllık Sinop Kalesi, restore edilecek
Sinop'ta köylerde üst üste kurt saldırısı
YEREL HABERLER Sinop'ta köylerde üst üste kurt saldırısı
Gerze'de askıda ekmek uygulaması
YEREL HABERLER Gerze'de askıda ekmek uygulaması
Balık kafesleri ÇED toplantısı ilgi görmedi
YEREL HABERLER Balık kafesleri ÇED toplantısı ilgi görmedi
Sinop’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YEREL HABERLER Sinop’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X