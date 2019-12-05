Eşkina yeniden tezgâhlarda

Türkiye’de tüm denizlerde bulunabilen eşkina balığı, genellikle yaz aylarında Karadeniz’de avlanıyor. Son günlerde açıklara çıkamayan balıkçılar, dip balıklarına yöneldi ve tezgahları eşkina balığı süsledi.

Rüzgâr nedeniyle denize açılamayan ve hamsi, mezgit gibi balıklara ulaşamayan balıkçılar, son günlerde dip balıklarına yöneldi. Kıyı balıkçılarının avlarına takılan eşkina balığı, kafasında çıkan taş ile böbrek taşı hastalarının tercih ettiği bir balık türü.

Bir adedinin yarım kilo civarında olduğu bu balık, kilosu 35 TL’den satışa sunuluyor. Eşkina balığı, hem lezzeti hem de şifasından dolayı tezgâhlarda rağbet görüyor.

Sinoplu balıkçı İsmail Değer yaptığı açıklamada, “Bu balık yaz aylarında bulunur fakat açıklarda yüzerler. Dip balıkçılarımız geçtiğimiz haftalarda bir parti Karagöz, eşkina çeşitlerinde balık yakalamıştı. Arada kırlangıç, levrek de geliyor birkaç adet. Bugün eşkina yakalandı sadece. Tezgahlarımızda pek balık yok maalesef, rüzgar nedeniyle hamsi sürüleri kaçtı, gemilerimiz denize de açılamıyor. Eşkina biraz tezgahlara renk kattı” dedi.

En çok böbrek taşı sorunu olanların tercih ettiğini öne süren balıkçı Değer, “Böbrek taşı düşürenlere birebir. Gözlerinin arkasında taş üretiyor bu balık. Taşı un gibi ezip çeşitli basit işlemler yaptıktan sonra suya karıştırıp içilince taşı yerinden oynatmaya yarıyor, bir süre kullanınca taş yerinden düşüyor. Lazer ile kırılan böbrek taşı yeniden çıkabiliyor ama bu ilaçla tamamen yok oluyor. Tıbbi kanıtı yok ama eski yıllardan beri öne gelen, tamamen doğal bir ilaçtır” diye konuştu.

SİNOP 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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