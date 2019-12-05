Sinop’ta otomobil şarampole uçtu: 5 yaralı

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop'ta otomobilin şarampole uçtuğu kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, SinopBoyabat kara yolu istikametinde Derecuma mevkisinde Ensar Özdem'in kullandığı 57 DH 537 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına yuvarlandı. Kaza sonucu sürücü Ensar Özdem ile araçta bulunan Tolga Yeşilyurt, Mithat Erol, Serkan Akkoyun ve Onur Karabacak yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yaralılar Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde takla atarak yol kenarına düşen aracı kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİNOP 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.