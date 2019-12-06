Türkeli'de vatandaşlara Mevlana şekeri dağıtıldı

Türkeli Gençlik Merkezi tarafından 717 Aralık Mevlana Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkeli Gençlik Merkezi tarafından 17 Aralık 1273 tarihinde hayatını kaybeden Hazreti Mevlana’yı daha iyi anlamak ve anmak için her yıl Mevlana Haftası 717 Aralık tarihlerinde anma etkinlikleri düzenleniyor.

Bu kapsamda, Türkeli Gençlik Merkezi tarafından Mevlana Haftası dolayısıyla Merkez Camisi önünde stant kurularak, farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlara Mevlana şekeri ikram edildi.

SİNOP 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

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