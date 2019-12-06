Ayancık'ta toprak kayması: 2 ev tahliye edildi

Sinop'un Ayancık ilçesinde meydana gelen toprak kaymasında, risk altına giren iki ev tahliye edildi.

İlçeye bağlı Hüseyinbey köyü Terze Mahallesi'nde toprak kayması meydana geldi. Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri bölgede yaptıkları inceleme sonrası toprak kayması yaşanarak yıkım tehlikesi altına giren iki ev tahliye edildi.

Mahallede ikamet eden Basri Yozgatlı, yaşanan toprak kaymasında büyük bir gürültü duyduklarını ve bir anda panikle evden çıktıklarında, toprak kayması yaşandığını gördüklerini ve yetkililere bildirdiklerini ifade ettiler.

SİNOP 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:12

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:35

İKİNDİ 14:54

AKŞAM 17:15

YATSI 18:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.