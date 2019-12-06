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Şakalar, Türkeli'de yatırımları inceledi

İHA

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Türkeli ilçesini ziyaret ederek yatırımları inceledi.

Şakalar, Türkeli'de yatırımları inceledi

Sinop Valisi Köksal Şakalar, Türkeli ilçesini ziyaret ederek yatırımları inceledi.
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Türkeli ilçesini ziyaret eden Sinop Valisi Köksal Şakalar, ilk olarak ilçeye yeni atanan Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akabinde Şakalar, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaatında incelemelerde bulundu.
Şakalar, Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaatı hakkında yüklenici firma yetkilisinden bilgiler aldı. Yüklenici firma yetkilisi, Şakalar'a son aşamaya gelen inşaatın kısa sürede bitirilerek ilgili kuruma teslim edileceği bilgisini verdi.
Şakalar'ın yapımında son aşamaya gelinen Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü inşaatı incelemelerine, Türkeli Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Hakan Başakcı ve Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin eşlik etti.
Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret eden Şakalar, idareciler ve öğretmenlerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti. Okul idarecilerinden okulun genel durumu hakkında bilgiler aldı, çalışmalarında başarılar diledi.
Belediye Başkanı Veysel Şahin’i makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler alan Şakalar, çalışmalarında kolaylıklar diledikten sonra ziyaretini sonlandırdı.

SİNOP

06 Aralık 2019 Cuma

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