Hayırseverden yüksekokula kütüphane bağışı

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20192020 eğitimöğretim döneminde hizmete giren Sinop'un Türkeli ilçesindeki Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulunun kütüphane ihtiyacı, Türkelili iş adamı Avukat Mustafa Kahraman tarafından giderildi.

Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokuluna kütüphane yapılması için İstanbul'da görev yapan Avukat Mustafa Kahraman tarafından bağışta bulunuldu. Aslen Türkeli ilçesi Düzler köyü nüfusuna kayıtlı avukat Mustafa Kahraman, yüklü miktarda bağışta bulunarak, kütüphanenin yapımını sağladı, aynı zamanda önümüzdeki günlerde de kütüphanenin kitaplarla donatacağının sözünü verdi.

Türkeli Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İsmail Güçlü ise, kütüphane yapımı için bağışta bulunarak okulun ihtiyacının karşılamasından dolayı Avukat Mustafa Kahraman'a ve Türkeli Meslek Yüksek Okulu Yaptırma, Geliştirme ve Eğitim Derneğine teşekkür etti.

SİNOP 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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