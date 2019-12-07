Sinop’ta 1960 yılında kurulan ve 1976’da kapanıp, 2015’de tekrar canlandırılan Tersanespor, gençliğe umut olma yolunda ilerliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından resmi onay alarak hayata geçirdiği “Tersanespor Gençliğe Umut Oluyor” projesi ile kulüp bünyesini büyüterek Sinop Tersanespor, tesisleşme yolunda adımlarını atıyor. Tersanespor Kulüp yönetimi, bir restoranda düzenlenen program ile “Tersanespor Gençliğe Umut Oluyor” projesini tanıttı.

Düzenlenen toplantıya Sinop Valisi Köksal Şakalar, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, Vali Yardımcısı Murat Girgin, Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Oktay ile Aydın Hakan Sönmez, İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, CHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Tolga Kara ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşma yapan Sinop Tersanespor Saymanı Mehmet Ali Akçay, “Sinop Tersanespor olarak ‘Tersanespor Gençliğe Umut Oluyor’ projemiz, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak hayata geçirdiğimiz ve kulübümüzün gelişmesi açısından önemli sayılacak projelerden biridir. Bakanlık tarafından belirtilen 5 Ağustos 20191 Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanması gereken resmi bir projedir. Projede kulübümüzün öne çıkan ihtiyaçları fiyatlandırılıp, belirlendikten sonra alımları yapılarak kulüp çalışanlarına ücretlerini ödeyerek, takımımızın deplasman giderleri koordinatör ücretleri faturalandırılarak Sinop Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce yazışmaların ardından ödemelerimizi alarak projemizi idame ettiriyoruz. Tersanespor’u, bundan sonra tesisleşme yolunda yeni projeler hayata geçirerek yürüteceğiz. Sinop Tersanespor olarak amacımız her zaman Sinop gençliğine hizmet etmek, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spora yönlendirmektir” ifadelerini kullandı.

Ardından konuşma yapan Sinop Tersanespor Kulübü Başkanı Ali Karagülle, “İlk yıllarında U11U12U13 ve U14 gruplarında mücadele etti. 20192020 sezonunda ise, 8 kategoride mücadele edeceğiz. Bize bu hususta desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dedi.

SİNOP 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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