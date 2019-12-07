Öğrenciler ton hamsi tüketti 6. Geleneksel Hamsi Festivali'nde öğrenciler eğlenceye doydu

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Sinop'ta düzenlenen 'Geleneksel Hamsi Şenliği’nde öğrenciler gün boyunca hamsiye ve eğlenceye doydu.

FenEdebiyat Fakültesi bahçesinde düzenlenen '6. Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi ikram edildi. Şölene Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, akademisyenler ve 2 binin üzerinde öğrenci katıldı. Şenlikte hamsiler ızgaralarda pişirilerek öğrencilere ikram edildi. 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler horon ve halay oynayarak gönüllerince eğlendi.

Sınav öncesi öğrencilere moral ve motivasyon olması amacıyla düzenlenen şenliğin, geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

SİNOP 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:13

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