Berkay Aybaş anısına Sinop’ta merdivenler gökkuşağına boyandı

Terör saldırısında hayatını kaybeden Berkay Akbaş adına Sinop’ta merdivenler, gökkuşağı renklerine boyandı.

2016'da İstanbul'da bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden Berkay Akbaş anısına Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Sinop Belediyesi işbirliği ile etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Berkay Akbaş'ın babası Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gençleri, merdivenleri gökkuşağı renklerine boyadı, merdivenlere barışın sembolü güvercin figürünü işledi.

Başkan Ayhan, bu tür etkinlilerde her daim destekçi olacağını belirttiği açıklamasında; ''Salim Akbaş ağabeyimiz ile gençlerimiz geldiler, bize bu merdivenlerle alakalı bir projenin zihinlerinde olduğunu ve çok kısa zaman içerisinde eyleme dönüştürmek istediklerini söylediler.

Biz de böyle projelerin koşulsuz her zaman yanındayız. Söz konusu Berkay olunca bizim için daha bir önem arz ediyor açıkçası ve bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dileğim buna benzer etkinliklerin sayısını çoğaltmak; bu kentin her yerinde Berkay'a ait anıları yaşatabilmek, onun bizimle birlikte yaşadığını, onu asla unutmadığımızı her gün onu düşündüğümüzü, her an onunla birlikte olduğumuzu hem bu kente, hem de bu kentten tüm Dünya'ya haykırmak istiyoruz. Berkay'a dair her türlü etkinlikte her zaman işin içinde olacağımızı, herkese destek olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Özellikle merdivenlerin boyanmasının ötesinde güvercin figürüyle de Dünya'ya bir mesaj verildiğini düşünüyorum. Bu işin fikir babaları genç kardeşlerimizi bir kez daha kutluyorum'' ifadelerine yer verdi.

Berkay Akbaş'ın babası Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş; “Çağdaş yaşam bizim partnerimiz, ailemizin dayanacağı bir kuruluş oldu. Berkay'la yaptığımız her etkinlikte yine onlar yanımızda olacak. Ben bakıyorum etrafa bir sürü Berkay'lar görüyorum. Berkay ismini bilen bilmeyen, duyan duymayan herkes barışa kardeşliğe ve eğitime katkı veren bir isim olarak duyacak görecek ve bilecek. Sevgili başkanımıza, milletvekilimize ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum'' dedi.

Düzenlenen etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

