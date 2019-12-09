Boyabat'ta trafik kazası: 5 yaralı

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Sinop'un Boyabat ilçesinde yolun karlı olmasından dolayı virajı alamayarak devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı.

Boyabat ilçesine hareket halindeki Ahmet Ulu'nun kullandığı 34 CLF 233 plakalı otomobil Bengübelen köyü mevkinde yolun karlı olması nedeniyle virajı alamayarak yoldan çıkıp takla attı.

Kazada otomobil sürücüsü Ahmet Ulu ve araç içindeki Mehmet Ulu, Emine Ulu, Nida Ulu ve Meryem Başpınar yaralandılar.

Yaralılar 112 acil ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Boyabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattılar.

SİNOP 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:15

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