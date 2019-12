Çay ocağı işleten 'Hüsniye Nine' azmiyle örnek oluyor

- SİNOP'ta yaşayan Hüsniye Tokgöz (67), açtığı çay ocağında çalışma azmi ile örnek oluyor. Çevresinde 'Hüsniye Nine' olarak tanınan Tokgöz'e müşterileri de destek veriyor.

Sinop´ta, 5 ay önce çay ocağı işletmeye başlayan, 2 çocuğu ve 2 torunu olan Hüsniye Tokgöz, çalışma azmi ile örnek oluyor. Eşini yıllar önce kaybeden ve çalışarak hayata tutunan Tokgöz, işletmesinde müşterilerine çay servisi ile tost çeşitleri yapıyor. Elinde çay tepsisiyle tek tek esnafı gezen Hüsniye Tokgöz'ün tek hayali, bir kamp alanı açıp müşterilere hizmet vermek.

Çalışmanın her yaşta güzel olduğunu anlatan Hüsniye Tokgöz, "Bazı gençlerimiz çok tembel, gayret sarf etmiyorlar. Ellerinde bir tane telefon var, ne sohbet ne muhabbet, boş veriyorlar her şeyi. Biraz daha gayret etmeliler. Gençlerimizi çok seviyorum, onlara hep güzel yol gösteriyorum. Her zaman ileriyi düşünerek, elimizden geldiğince çalışmalıyız" dedi.

Hayalinin orman içinde bir kamp alanı açarak turizm alanında hizmet vermek olduğunu ifade eden Hüsniye Tokgöz, "Orman içinde küçük evler inşa etmek, bahçesinde ise vatandaşlara güzel lezzetler yapmak istiyorum. Kastamonu'da bir evim var, o evi satıp bu hayalimi gerçekleştireceğim" diye konuştu.

`HERKES ÖRNEK ALMALI´

Hüsniye Tokgöz'ün çay ocağına gelen Nurcan Altay, "Her zaman buraya geliyoruz, kendisi çok iyi bir insan ve çalışma azmiyle herkese örnek oluyor" dedi. Kerem Gençgün ise, "Bu yaşına rağmen, özveriyle çalışıyor. Yeni nesil gençlerimize örnek oluyor ve birçok insana taş çıkarıyor. Böyle insanları hepimizin örnek alması lazım" ifadelerini kullandı.



