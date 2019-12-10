Türkeli MYO öğrencilerinden anlamlı gezi

Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulu(MYO) Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri programı öğrencileri, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle il merkezindeki Engelsiz Yaşam Merkezine ziyaret gerçekleştirdiler.

Türkeli Fadıl Demirel Meslek Yüksekokulu Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı öğrencileri, Sinop merkezde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezine “Dünya Engelliler Günü” kapsamında ziyarette bulundular. Müdür Yardımcısı Yusuf Argın ve Öğretim Görevlileri Sibel Töre, Burcu Özkan eşliğinde merkezde engellilerle bir araya gelen 31 öğrenci, hediyeler sunarak, onlarla ilgilenme fırsatını yakaladılar.

Ayrıca ziyaret programı kapsamında öğrencilerimiz Sinop Üniversitesi Kampüsü gezisi ile başlayan program, “Hamsilos”, “İnceburun” ve “Akliman” doğal alanları gezisi ile devam etti. İl merkezinde bulunan tarihi cezaevini de inceleme imkanı buldular.

SİNOP 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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